Ligorna stoppato dal Fossano, Roselli: "Buona gara"

Due volte in vantaggio e due volte rimontato, niente successo quindi per il Ligorna che con il Fossano pareggia 2-2 in casa e incamera il primo punto dopo tre sconfite di fila.

Questo il commento di Mister Roselli in zona mista dopo la partita: "Partita bella tosta, come ci aspettavamo. Loro sono una squadra che è cambiata rispetto all’inizio e sono secondo me competitivi. È venuta fuori una buona partita, per la quale non sono assolutamente scontento. È normale che speravamo di esser riusciti a portarla a termine e invece questi episodi un po’ particolari ci hanno puniti. Nell’arco della partita diciamo però che sul 2-1 si è provato e si sono avute le occasioni per chiuderla. Non l’abbiamo fatto e come spesso succede loro hanno trovato il pareggio"

Roselli parla poi del momento della squadra; "La mia felicità vera è quella di un ragazzo all’esordio, Gerbino, che è stato molto bravo e l’hanno dimostrato gli applausi quando è uscito. Casanova, che è un giocatore che non riuscivo a vedere e che invece ha dimostrato tanto. Tutti ragazzi che hanno voglia di migliorare e che secondo me possono, ma dipende da loro. Qualche conferma e qualche difficoltà, secondo me data dal fatto che è più di un mese che questi ragazzi non giocano".

Questo il commento di Stefano Botta, capitano del Ligorna: "Sono partite differenti rispetto all’andata perché ora i punti pesano di più. Abbiamo visto che il Fossano ha pareggiato anche a Chieri e quindi sono partite molto difficili da affrontare. L’importante era cambiare un po’ rotta. Adesso abbiamo fatto questo punto. Si gioca ogni tre giorni e bisogna andare a Saluzzo a prendere tre punti fondamentali. Le partite facili non ci sono più, ora giocano tutti molto attenti. In casa e fuori bisogna cercare di fare più punti possibile".