Ligorna-Fossano 2-2: genovesi ripresi due volte

La sfida salvezza del girone A di Serie D finisce senza vincitori, il Ligorna pareggia 2-2 contro il Fossano ma i rimpianti non mancano alla squadra di Roselli che va due volte in vantaggio, ma in entrambi i casi si fa riprendere. I genovesi restano così al quindicesimo posto con 19 punti e al momento sono in zona playout. Il punto di oggi interrompe però la striscia di tre sconfitte di fila che ha complicato e non poco le cose in classifica.

La sfida parte bene per i padroni di casa, tornati in campo oggi dopo una sosta lunghissima visto che sette giorni fa è stata rinviata la partita con il Casale. E’il 12’ quando Silvestri indovina il colpo giusto e porta i suoi in vantaggio. Il Fossano, ora diciassettesimo con 16 punti, però non ci sta e appena prima della mezz’ora pareggia i conti con Sacarafia.

La gara vive di ribaltoni e il secondo arriva con il Ligorna che torna in vantaggio al 49’ con il bomber Gomes. E’la rete che può decidere la gtara, ma i genovesi non riescono a proteggere l’importante bottino fino alla fine della gara, mancano cinque minuti al novantesimo quando Galvagno firma il 2-2 che sarà poi il risultato finale della gara.