Fezzanese-Ligorna, Roselli: "Siamo pochi ma agguerriti"

Dopo una lunga sosta di circa 20 giorni riparte il cammino del Ligorna in Serie D. Domenica allo stadio Luperi di Sarzana i Biancoblù affronteranno la Fezzanese in uno dei derby liguri del Girone A. Uomini di Mister Roselli reduci dal pari contro lo Stresa Vergante e dal primo tempo contro il Sestri Levante, chiuso in vantaggio ma con gara sospesa al 3' della seconda frazione per infortunio del direttore di gara. Biancoverdi attualmente noni e reduci da una striscia di nove risultati utili nelle ultime dieci sfide.

Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "La Fezzanese dall’inizio del girone di ritorno non perde quasi mai e si è anche avvicinata a noi in classifica. Sono partiti come una neopromossa con qualche problemino. Poi hanno preso qualche giocatore e sono stati bravi a organizzarsi e strutturarsi meglio. Basta vedere i risultati e che stanno facendo, soprattutto in casa, e la loro posizione di classifica".

Il tecnico parla anche della condizioni della squadra: "Con la sosta la condizione di tutti è un po’ un’incognita. Ci sono stati 20 giorni di stop e quindi è difficile fare previsioni. Per quanto ci riguarda sappiamo di avere parecchi assenti e qualche acciaccato come Abdelazim, il quale ha un problema alla caviglia. È rientrato in gruppo Rizzo e sarà a disposizione, anche se non per l’intera gara. Per il resto siamo i soliti, non tantissimi ma agguerriti come al solito".