Ligorna, alla scoperta degli esordienti

Quello dei 2010 e 2011 del Ligorna è un gruppo molto numeroso curato da uno staff tecnico composto da quattro allenatori e un preparatore dei portieri. Due campionati e tre squadre in cui i giovani giocatori ruotano e in cui stanno facendo crescendo e maturando esperienza. Approfondiamo la stagione di questo gruppo attraverso le parole di Andrea Mura, allenatore responsabile della leva, supportato da Davide Di Spirito, Paolo Musetti e Fabio Abate, così come dal preparatore dei portieri Franco Alinovi.

«Seguiamo una leva molto numerosa», afferma Mister Mura, «siamo partiti con 36 ragazzi e ora siamo addirittura 43». A cosa è dovuta questa crescita? In estate si è lavorato tanto per ricreare una leva che aveva numeri un po’ risicati. Sono tre le squadre e due i campionati, ovvero due negli Esordienti 2° Anno e una negli Esordienti Misti. Ma la composizione delle squadre non è fissa, in quanto «la nostra forza è che cerchiamo sempre di mischiare i ragazzi», spiega il tecnico».

«La gestione è sicuramente complessa», afferma Andrea Mura, «proprio per questo la società ci ha messo a disposizione quattro allenatori», ma non solo. «Possiamo anche contare su un preparatore dei portieri dedicato solo a noi», ovvero Franco Alinovi. «Dobbiamo veramente ringraziare la dirigenza per ciò che ci ha messo a disposizione», continua Mura, «stanno dimostrando di puntare tanto su questa leva».

Come procede il campionato? Primo posto e terzo posto nel girone d’andata con le due squadre 2010, primo posto nel girone d’andata del campionato misto. «La cosa positiva non è tanto la vittoria dei campionati e la posizione di classifica», afferma Mura, bensì il fatto che «li abbiamo visti crescere e migliorare tanto da agosto a oggi». «Sono proprio un bel gruppo», aggiunge, «così come sono un bel gruppo anche i genitori».

Una crescita, quella dei ragazzi, che non sta passando inosservata. «Il lavoro diciamo che è positivo», spiega il Mister, «anche perché ci sono tanti ragazzi sotto osservazione da parte di squadre professionistiche». Un esempio su tutti? La partenza di Pietro Gianoglio, trasferitosi a

dicembre alla Virtus Entella. Ma l’obiettivo è sempre quello che almeno una parte di loro faccia un giorno parte della prima

squadra. «Già ora si stanno preparando», afferma ridendo, «visto che sono sempre la domenica a vedere i ragazzi in Serie D».

Quali sono i capisaldi della crescita dei ragazzi? «Cerchiamo sempre di lavorare sulla tecnica ma tenendo l’intensità alta ad allenamento», spiega Mura, «devo dire che i ragazzi rispondono bene». Recentemente sono arrivati due pareggi in amichevole contro Genoa e Sampdoria, a prova del fatto che «come livello d’intensità siamo avanti come squadra».

Un’altra esperienza importante è stata quella a Milano, presso l’Inter Academy, sui cui campi i giovani biancoblù si sono misurati contro i pari età nerazzurri. «A Milano è stata veramente una bella esperienza», racconta il Mister, «abbiamo portato su 34 ragazzi e posso dire che è stata una bella giornata per loro così come per i genitori al seguito».

Infine, un ringraziamento alla società. «Non posso non ringraziare il Presidente Saracco e il Direttore Ricci per avermi voluto qui dopo l’esperienza in prima squadra», afferma, «mi ha fatto molto piacere e sono molto contento anche per l’ambiente che si è creato con tutti gli allenatori». «Grazie al lavoro di Guido Poggi e Andrea Barbieri», afferma, «si sta creando del grande affiatamento tra noi». «Se quando vai ad allenamento c’è un bell’ambiente», in chiusura, «è tutta un’altra cosa».