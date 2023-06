Sorpresa Ligorna, divorzio da Roselli

Roselli e il Ligorna si separano. Un divorzio a sorpresa visto che i rumors delle ultime settimane avevano dato per quasi certo che l'allenatore e la società avrebbero proseguito insieme. I genovesi avevano scelto Roselli due stagioni fa a campionato in corso, con salvezza al primo anno di Serie D, poi nell'ultima stagione hanno conquistato un posto ai playoff mettendo a referto anche il record di punti.

L'avventura però è finita oggi con questo comunicato ufficiale: "La società Ligorna e Mister Roselli comunicano di non proseguire insieme il percorso durante la prossima stagione di Serie D.

La società ringrazia il tecnico per i risultati e le soddisfazioni raccolte durante questo cammino comune e gli augura buona fortuna per il suo futuro, ringraziandolo per il contributo e per la crescita che ha portato al Ligorna".