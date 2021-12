Ligorna, si va verso il cambio in panchina

Monteforte non sarà più l’allenatore del Ligorna. I rumors, partiti ieri, dovrebbero portare nelle prossime ore all’esonero del mister dei genovesi reduce da due sconfitte in fila nei derby liguri con Vado, partita persa all’ultimo minuto, e Sanremese, ko in trasferta per 2-0 Il tecnico lascia la squadra al tredicesimo posto conn 18 punti, a più tre sulla zona playout, e paga l’altalena di risultati della sua neopromossa.

Roselli nuovo allenatore del Ligorna?

Il cambio in panchina è quasi sicuro e il club avrebbe già scelto anche il sostituto. Sulla panchina dei genovesi già nell’importante match di domenica prossima con la Caronnese, terzultima a quota tredici e reduce da due scofnitte di fila, dovrebbe sedersi Roselli.

Ex giocatore della Sampdoria negli anni ‘80, in panchina ha grande esperienza anche nelle categorie superiori alla Serie D. L’ultma sua avventuta è stata per esempio quella con la Vibonese, trascinata alla salvezza in Serie C dopo essere subentrato in corsa. In carriera Roselli ha allenato in piazze importante come Mantova, Cremona, Grosseto, Cosenza e Trieste. Al Ligorna avrà la doppia missione di portare la squadra nella parte sinistra della classifica e di sviluppare il percorso di crescita del Ligorna.