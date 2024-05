Il Ligorna cambia allenatore

Manuel Lunardon non sarà l'allenatore del Ligorna per la prossima stagione. Dopo un solo anno alla guida de genovesi il tecnico ex Borgosesia non guiderà più la formazione che ha concluso la stagione nel girone A di Serie D al settimo posto a soli due punti dai playoff. Il mister lascia dopo 38 partite con 17 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte.

Ad annunciare l'addio è stata la società attraverso una nota ufficiale: "La Società SCD Ligorna 1922 comunica che Manuel Lunardon non coprirà il ruolo di allenatore della prima squadra durante la stagione 2024/25.

La dirigenza ringrazia il mister per la stagione appena terminata e nei prossimi giorni diffonderà il nome della prossima guida tecnica".