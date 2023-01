Ligorna, Roselli non si fida del Derthona: "Si sono messi il periodo difficile alle spalle"

Squadra in casa

Squadra in casa Ligorna

Il ko contro la Castellanzese, primo dopo otto risultati utili di fila, non ha cambiato la classifica del Ligorna, sempre al terzo posto del girone A di Serie D. I genovesi hanno voglia di rivincita immediata ma il prossimo avversario non è di certo tra i più facili. Alle 15 a Genova arriva il Derthona, squadra che in questa seconda parte di stagione ha ripreso il volo e adesso è solo a cinque punti di distanza dal Ligorna grazie anche alle ultime tre vittorie di fila.

Ligorna-Derthona, le parole di Roselli

Anche per questo il tecnico del Ligorna, Roselli si aspetta una gara dura: "Il Derthona ha passato un periodo difficile ma ora ha messo a posto la squadra. Hanno molto giocatori importanti, davanti come negli altri reparti. Una squadra di alto livello che si sta riprendendo le posizioni a cui ambiva a inizio stagione".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Sicuramente saremo costretti a fare qualche cambio in quanto nell’ultimo periodo siamo stati un po’ contati. Tra gli assenti Garbarino squalificato e Cericola, ancora out per l’infortunio. Gli altri, chi sta meglio e chi sta peggio, generalmente ci saranno tutti"