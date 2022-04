Il Ligorna ferma il Derthona nel recupero di Serie D

Recupero con un buon punto strappato ad un'avversaria sulla carta più forte e anche più avanti in classifica. Il Ligorna esce dalla sfida di oggi con il Derthona con un ottimo 0-0 utile in classifica per staccare di tre lunghezze l'Asti, ultima qualificata ad oggi ai playout. Insomma finisse oggi i liguri sarebbero direttamente salvi.

La partenza di gara vede le due square fronteggiarsi e provare il colpo grosso su punizione ma senza fortuna. Poi è il solito Cericola a rendersi pericoloso ma il suo tifo finisce fuori non di molto, subito dopo Atzori è bravo su Otele e il primo tempo va così in archivio senza troppe emozioni.

Nella ripresa dopo un'ora di gioco è il Derthona a rendersi pericoloso con Manasiev ma anche lui, come Cericola in precedenza non trova il bersaglio grosso. Al 69' il Ligorna segna con Cericola ma l'arbitro annulla per fuorigioco, stesso finale per il pallone che lo stesso giocatore del Ligorna insacca al 90' con l'arbitro interrompe di nuovo il gioco. Così si arriva al finischio finale senza reti e con un buon punto per i genovesi.

Il tabellino

LIGORNA - HSL DERTHONA 0-0

LIGORNA (3-5-2): Atzori; Scannapieco, Cipolletta (18' st Botta), Calcagno; Lipani, Raja, Bacigalupo, Placido, Brunozzi; Donaggio (23' st Gomes), Cericola. A disp. Colleoni, A. Garbarino, L. Garbarino, Glen, Gerbino, Salvini, Casanova. All. Roselli

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Procopio, Gjura, Galliani, Luzzetti; Filip, Manasiev; Saccà (33' st Romairone), Gueye, Otelè; Diallo (1' st Todisco; 37' st Speranza). A disp. Bertozzi, Negri, Imperato, Kanteh, Grieco, Ordisci. All. Zichella

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco

NOTE Ammoniti Lipani, Scannapieco; Luzzetti, Saccà, Otelè. Calci d'angolo 4-2 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 1'; st 3'. Spettatori 120 circa.