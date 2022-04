Ligorna-Derthona rinviata al 20 aprile

Si ferma ancora il Ligorna. La squadra di Roselli domani avrebbe dovuto sfidare il Derthona terza della classe per provare una nuova impresa dopo aver vinto le sfide contro le blasonate Novara e Città di Varese. I ragazzi di Roselli invece non scenderanno in campo come comunicato dalla società genovese con un breve comunicato: "La società Ligorna comunica che la sfida di domani di Serie D contro l’HSL Derthona è rinviata al 20 di aprile in accordo con il protocollo sanitario anticovid".

E'ancora il Covid quindi a frenare la marcia dela terza squadra di Genova che affronterà la terza della classe il 20 aprile. Prima del recupero il Ligorna avrà invece la possibilità di blindare la salvezza nelle sfide del 10 aprile contro l'Rg Ticino e del 14 contro il Sestri Levante. Un tour de force per Gomes e compagni per restare in Serie D e continuare il proprio campionato a metà campionato.