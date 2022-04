Ligorna, Roselli sfida il Derthona: "Vogliamo fare punti"

Il Ligorna torna in campo oggi contro il Derthona, sfida saltata a causa del Covid e ultimo recupero del girone A di Serie D. I genovesi, sconfitti prima di Pasqua dal Sestri Levante sono tornati alle soglie dellza zona playoff e affrontano una squadra che invece lotta per i playoff. I biancoclu però non sono nuovi a grandi imprese, durante il campionato sono già riusciti a vincere contro la capolista Novara, in trasferta, e contro il Città di Varese, due big del campionato entrambe sconfitte dalla neopromossa ligurei

Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari: "Sappiamo chi sono gli avversari ma sappiamo anche chi siamo noi. Loro hanno un paio di varianti molto veloci davanti e sono una bella squadra ma cercheremo di fare il possibile per portare a casa punti. L’ultima partita ci ha lasciato l’amaro in bocca e cercheremo di dare il massimo".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Abbiamo sì avuto una sosta di due/tre giorni ma non riusciremo a recuperare gli infortunati. Stiamo provando a recuperare Lala, che non è al 100% e che spero possa essere disponibile con il Vado. Silvestri invece si sta allenando ancora a parte".