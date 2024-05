Ligorna obbligato a vincere contro il Derthona

Ultima sfida del Girone A di Serie D in programma domenica allo Stadio Coppi di Tortona per il Ligorna di Mister Lunardon, impegnato contro il Derthona. Una sfida tra due compagini con due obiettivi differenti, Playoff e salvezza, e che si intreccia anche all’esito di altre due partite, sul campo di Voghera e su quello dell’Alcione Milano.

Biancazzurri attualmente sesti e costretti a vincere contro i tortonesi, sperando in un passo falso del Vado o dell’RG Ticino, rispettivamente quinti a due punti di distanza e quarti a tre punti di distanza. Gli scontri diretti da un lato sorridono ai vadesi, mentre dall’altro sorridono ai Biancazzurri nei confronti dei ticinesi. Di conseguenza il Ligorna per agganciare il treno della Post Season deve conquistare la vittoria contro il Derthona, attualmente quattordicesimo e virtualmente salvo, e sperare nella sconfitta di una tra il Vado, impegnato in trasferta contro la già promossa Alcione Milano, e RG Ticino, avversaria di una Vogherese in piena corsa salvezza, nonché quindicesima a un punto di distanza dal Derthona.

Qui il commento di Mister Lunardon sulla condizione della squadra e sull’avversaria di giornata: "Quella contro il Derthona sarà una sfida agonisticamente di alto livello data l’importanza della posta in palio, sia per noi che per loro. Faremo in modo di non avere rimpianti al termine dei 90 minuti".