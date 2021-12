Ligorna, derby vinto e Monteforte fa i complimenti al Sestri Levante

Tre punti importanti per classifica e morale, il Ligorna se li prende battendo nell'ultimo turno di Serie D il Sestri Levante in un derby dalle mille emozioni finito 2-1 al Sivori. I genovesi ringraziano soprattutto il poprio portiere Atzori che all'ultimo minuto para il rigore che poteva rendere diverso il risultato della gara.

Monteforte commenta Sestri Levante-Ligorna

Il tecnico del Ligorna Monteforte commenta così la gara: "Abbiamo preparato la partita come facciamo di solito, cercando di avere il controllo della palla con personalità. I ragazzi mi hanno sorpreso in positivo. Avevamo sette Under in campo, prima partita veramente in grande emergenza. Due giocatori all'esordio dal primo minuto o che comunque avevano giocato poco, come Casanova e Lipani, che ben hanno figurato. Nel primo tempo risultato non giusto forse, mentre nel secondo tempo abbiamo avuto un'occasione importante di Scannapieco per tornare in vantaggio prima della rete di Gomes. Il Sestri ci ha comunque fatto faticare. Il rammarico è stato quello di andare al riposo non in vantaggio. Partita in bilico, mi hanno sorpreso positivamente i ragazzi. Credo in questo gruppo dall'inizio, anche quando le cose non andavano bene".

I complimenti di Monteforte al Sestri Levante

Poi Monteforte fa i complimenti al Sestri Levante: "Avversario di livello ma noi avevamo visto i video, sapevamo che fosse una squadra che gioca bene a calcio. Complimenti a Vincenzo Cammaroto perché il suo Sestri Levante è una delle squadre che mette più idee sul campo».

Infine il commento sulla decisiva parata di Atzori su calcio di rigore a tempo scaduto: "Avremmo buttato via tre punti se non lo avesse parato. Episodio sfortunato che ha visto un nostro attaccante trovatosi a difendere compiere una piccola ingenuità. Ma Atzori ci ha messo una pezza, ma non l'unica parata decisiva. Credo che Filippo abbia tanto merito in questa partita. Non si tratta di un rigore sbagliato bensì di un rigore parato. Capita raramente una paratona come la sua su calcio di rigore. Grande merito di Filippo che ha Fatto prendere i tre punti a una squadra che comunque li meritava".