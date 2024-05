La carica dei duemila alla Ligorna Cup

Tutto pronto per la Ligorna Cup 2024, importante evento estivo di calcio giovanile organizzato dalla stessa società presso il campo di casa di via Solimano. Una competizione della durata di tre settimane (leve dal 2009 al 2018) a cui prenderanno parte anche leve dilettantistiche liguri e non, così come società professionistiche. Una manifestazione inserita nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

Quella che animerà per tre settimane il campo del Ligorna è l’evoluzione della Coppa del Centenario, realizzata due anni fa per festeggiare i 100 anni della società biancazzurra. Presso i campi del Ligorna sono attese circa 100 squadre, per un totale di più di duemila ragazzi tra squadre dilettantistiche e professionistiche, suddivise dal 21 al 26 maggio per quanto riguarda le leve dal 2015 al 2018, dal 28 maggio al 2 giugno per quanto riguarda le leve dal 2013 e 2014, dal 4 al 9 giugno per quanto riguarda le leve 2011 e 2012, mentre dal 10 al 16 giugno per quanto riguarda le leve dal 2009 al 2010.

Queste le parole di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna: "Siamo orgogliosi di annunciare l’edizione 2024 della Ligorna Cup, un evento che sottolinea il nostro impegno nel promuovere lo sport giovanile e il calcio nella nostra comunità. Quest’anno, la competizione si espande, accogliendo circa 100 squadre e oltre duemila giovani atleti, dimostrando la crescita e l’evoluzione della nostra manifestazione. La Ligorna Cup rappresenta non solo una festa dello sport, ma anche un’opportunità per i giovani calciatori di mettersi in mostra e di crescere attraverso lo sport che tutti amiamo. Coinvolgere squadre dilettantistiche e professionistiche da tutta la regione e oltre è un vero e proprio onore, e sottolinea l'importanza di una manifestazione inserita nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport per il 2024. Ci impegniamo a offrire un evento di altissimo livello, celebrando lo spirito sportivo e l'eccellenza giovanile".