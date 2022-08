Ligorna, tutto pronto per l'esordio in Coppa Italia

Il Ligorna è pronto per l'esordio ufficiale della stagione 2022-2023. Il primo impegno sarà nella Coppa Italia di Serie D, i genovesi inizieranno la propria corsa in casa contro il Vado domenica 21 agosto alla 16. Il biglietto per la gara costerà 10 euro e i tagliandi saranno venduti direttamente in biglietteria il giorno della gara.

L'estate del Ligorna è stata ricca di soddisfazioni. Roselli ha lavorato con la squadra costruita sul gruppo dell'anno scorso con alcuni rinforzi mirati, il prossimo arriverà domenica ma c'è molto mistero sul nome.

Il precampionato è stato costellato di ottime prestazioni, le amichevoli con le squadre di Eccellenza Lavagnese, Busalla e Baiardo sono state vinte 5-0, 4-0 e 3-0 mentre il più pribante test contro l'Entella (Serie C) è terminato 0-0. I genovesi quindi arrivano al match con il Vado senza aver subito nessuno gol e con la voglia di passare subito il turno in Coppa. In campionato invece l'obiettivo sarà fare meglio dell'anno scorso quando, da neopromosso, il Ligorna si è salvato meritatamente e restando per quasi tuto il campionato fuori dalla zona calda della classifica.