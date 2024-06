Ligorna, resta anche il bomber Miracoli

Dopo i due capitani, il Ligorna conferma anche Luca Miracoli che l'anno scorso alla prima stagione con i genovesi ha segnato 18 reti volando al secondo posto della classifica cannonieri del girone A di Serie D. Il club lo ha annunciato con una nota ufficiale: "La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare che Luca Miracoli sarà un giocatore biancazzurro anche nella stagione sportiva 2024/25. L’attaccante genovese, uno dei bomber più prolifici del Girone A di Serie D al termine dello scorso campionato, sarà nuovamente l’ariete ligornino nella prossima annata calcistica.

Classe ’92 cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa, proprio con i Rossoblù si toglie numerose soddisfazioni, tra le quali spicca la vittoria dello Scudetto Primavera del 2010. Nel 2011 ha il via la sua carriera tra i professionisti, che lo condurrà dalla Serie C alla Serie B, vestendo anche le prestigiose maglie di Varese, Feralpisalò, Carrarese, Sambenedettese e Como. Per lui anche un’esperienza oltralpe in Ligue 2, secondo campionato francese, con anche la soddisfazione di una rete in campionato e una in coppa. Sono 18 le reti e 5 gli assist realizzati durante la passata stagione, che lo ha visto terminare al secondo posto nella classifica cannonieri del Girone A di Serie D.

Queste le parole di Luca Miracoli, attaccante biancazzurro: "Sono contentissimo della scelta che ho fatto l’anno scorso. È stata una stagione di ambientamento, in cui mi sono divertito molto. Ma adesso voglio puntare a vincere il campionato!"