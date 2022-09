Ligorna, si parte con il Chisola: le parole di Roselli

Squadra in casa

Domani comincia ufficialmente il campionato di Serie D per il Ligorna, impegnato in casa alle ore 15 contro i piemontesi del Chisola tra le mura amiche.

Una partita che arriva a pochi giorni dal passaggio del turno in Coppa Italia, conquistato grazie al successo contro il Vado, e al termine di un precampionato che ha visto i Biancoblù superare Lavagnese, Busalla e Baiardo e pareggiare contro la Virtus Entella e il Genoa Primavera.

Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari di giornata: "Loro sono una squadra con grande entusiasmo e che ha già passato due turni di Coppa Italia, superando il Pinerolo ma soprattutto il Chieri. Al di là dell’entusiasmo dobbiamo parlare dei loro valori, come è giusto che sia. Queste sono tutte partite abbastanza complicate ma noi cerchiamo di continuare quello che stiamo facendo. Tra amichevoli e Coppa Italia i ragazzi hanno fatto le cose nel modo giusto, seppur con tanti difetti che cercheremo di smussare".

Questo invece il commento sullo stato attuale della squadra: "Penso che siamo tutte nella stessa condizione. Siamo a inizio settembre e quindi è difficile valutare finché non si raggiunge un numero di partite congruo. Poi anche le condizioni climatiche e il caldo incidono, per cui credo che alla fine siamo tutti sullo stesso livello come condizione fisica e atletica".