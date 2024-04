Ligorna, vittoria sul Chisola e speranza playoff ancora viva

Tre punti d’oro per il Ligorna, colti in casa nel Girone A di Serie D contro il Chisola, seconda della classe. Una vittoria in rimonta che rimanda ogni verdetto in chiave Playoff all’ultima giornata, in cui i Biancazzurri dovranno vincere contro il Derthona e sperare in un passo falso di Vado o RG Ticino.

A inizio partita le due squadre si studiano. La prima conclusione arriva al 18' con La Marca che calcia di destro dal limite senza però impensierire Sanfilippo. Al 20' è Miracoli a rispondere ma la sua botta dal limite viene smorzata dalla difesa e il risultato rimane sullo 0-0. Al 33' arriva la rete del vantaggio dei piemontesi: calcio d’angolo dalla sinistra e incornata di Rizq, il quale porta in vantaggio gli ospiti a poco più di dieci minuti dall’intervallo. Al 40' risponde il Ligorna con Bacigalupo, il cui tentativo di collo dal limite viene però bloccato da Lancellotti. Si va così al risposo sullo 0-0.

La sfida ricomincia con la prima occasione biancazzurra. All’53' Cattaneo conclude con una splendida volée che Lancellotti respinge in calcio d’angolo. La partita si innervosisce alla metà della seconda frazione e le occasioni da rete scarseggiano. Al 73' i Biancazzurri trovano il pari con il neo entrato Manno, abile a bucare la rete su traversone basso dalla sinistra da parte di Rimondo. Continua il pressing del Ligorna e al 77' è ancora Manno a superare il portiere con un colpo da biliardo che trafigge Lancellotti e riaccende le speranze Playoff del Ligorna. All’82' ancora Danovaro con una botta di destro che sfiora lo specchio della porta. A due dalla fine goal annullato al Chisola per tocco di mano, con il risultato che rimane invariato. Ogni discorso Playoff rimandato dunque all’ultima giornata. Gioco, partita e incontro al Ligorna.

SERIE D | GIRONE A

LIGORNA vs CHISOLA 2-1 (0-1)

RETI: 33' Rizq, 73' Manno, 77' Manno

LIGORNA: Sanfilippo, Danovaro, Scannapieco, Bacigalupo (59' Manno), Miracoli, Cattaneo, Rimondo (78' Licco), Dellepiane, Daniello (80' Tancredi), Tassotti, Manuzzi (78' Botta). A disposizione: Di Vita, Traverso, Mangiaricina, Arbocò, Gomes. Mister: Lunardon.

CHISOLA: Lancelotti, Nisci (80' Suazo), Degrassi, Rosano, Benedetto, Conrotto (90' Antolini), Viano (90' Montenegro), Di Lernia, Rizq, La Marca, De Riggi (74' Ponsat). A disposizione: Montiglio, De Fazio, Trimarchi, Bauco, Ruscello. Mister: Ascoli.

ARBITRO: Amadei di Terni