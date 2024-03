Il Ligorna mette la terza, battuto il Chieri

Terza vittoria consecutiva per il Ligorna nel Girone A di Serie D. Vittoria a Genova contro il Chieri che segue i due blitz contro Città di Varese e Alba, e sesto posto in classifica per la squadra di Mister Lunardon.

La partita è equilibrata nella primissima fase del primo tempo. La prima conclusione è di Miracoli al 23' ma il suo mancino dal limite termina alto. Dopo sei minuti si sblocca la partita: cross da sinistra di Rimondo, torre di Miracoli e tiro vincente di Manno dal centro dell’area, per il vantaggio biancazzurro. Al 46' conclusione strozzata di Licco dal limite ma la sfera fila alla destra del portiere. Si va così al riposo sullo 0-0.

La partita comincia e il Chieri trova il pari. Al 48' è Vono a concludere di controbalzo con la sfera che supera Corci, portando il risultato sull’1-1. Dopo cinque minuti combinazione dal limite tra Miracoli e Manno, con quest’ultimo che conclude di prima ma Virano blocca basso. Al 63' è Diop a involarsi in area ma Corci fa buona guardia e respinge la sua conclusione. Dopo due minuti ancora pericoloso Diop, ma la palla termina la sua corsa sul palo dopo la deviazione ligornina. Al 68' calcio di rigore per il Ligorna per fallo di mano da parte dei chieresi in area: si incarica della battuta Miracoli, il quale trasforma e realizza il sedicesimo goal in campionato. Al 75' il Chieri va vicino al pari ma a Corci compie il miracolo sventando la volée del Chieri da centro area. Al 77' ancora pericoloso Diop, che però non trasforma a tu per tu con Corci su cross basso dalla sinistra. Questa è l’ultima occasione della sfida: tre punti al Ligorna.

SERIE D | GIRONE A

LIGORNA vs CHIERI 2-1 (1-0)

RETI: 29' Manno, 48' Vono, 23' Miracoli (rig)

LIGORNA: Corci, Danovaro, Scannapieco, Botta (73' Squarzoni), Miracoli, Cattaneo, Rimondo (80' Tancredi), Dellepiane, Licco, Manno (66' Daniello), Tassotti. A disposizione: Sanfilippo, Traverso, Mangiaracina, Arbocò, Gomes. Mister: Lunardon

CHIERI: Virano, Capra, Moretti, Balan (46' Catarino), Croce (85' Massaro), Paula Da Silva, Diop, Vono, Bacchin, Marianeschi, Zenuni. A disposizione: Faccioli, Sussetto, Palmiere, Ciabotto, Valentini, Ciociola, Bellocchio. Mister: Ernesto.

ARBITRO: Scuderi di Verona