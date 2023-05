Ligorna, prima la Castanese e poi i playoff: Roselli "Ci proveremo"

Ultima giornata di campionato che sa di festa per il Ligorna, con la prima squadra qualificata matematicamente ai Playoff, la Juniores Nazionale in finale Playoff e tre leve giovanili agonistiche in semifinale regionale. Avversaria di giornata sarà la Castanese, attualmente diciassettesima e destinata ai Playout.

Qui il commento di Mister Roselli sulla salvezza raggiunta alla fine della scorsa stagione: "Onestamente l’anno scorso ho sofferto molto in quanto affrontavo un campionato nuovo per me. Soffrivo molto perché non ero mai retrocesso in Serie C con situazioni difficili e rischiavo di farlo dalla D all’Eccellenza. Sono stati mesi molto pesanti e il rischio sapevo che ci sarebbe stato, ma i ragazzi hanno fatto una serie di vittorie importanti, come quelle contro il Novara e la Sanremese. Hanno dato sempre il massimo e dunque ce l’abbiamo fatta".

Queste le parole sugli obiettivi raggiunti quest’anno: "Quest’anno per raggiungere la parte sinistra della classifica il primo step era ovviamente salvarsi. Cosa ben chiara ai ragazzi, che infatti hanno festeggiato questo primo traguardo. Ora questo secondo step della stagione, cosa che con le disavventure di Silvestri, Gulli, Cericola e Donaggio, quasi senza attacco, rischiava di diventare sinceramente molto difficile. Senza attaccanti è difficile fare risultato ma i ragazzi ce l’hanno fatta. Ora andremo a giocare una partita, due se passeremo il turno, contro squadre di alto livello e sicuramente ci proveremo. È vero che dopo 120 minuti basterà il pari ad ognuna delle nostre potenziali avversarie e che quindi sarà molto complicata. Ma, allo stesso tempo, è anche vero che i ragazzi hanno già fatto tante cose complicate quest’anno e quindi non vedo motivo perché non possano farne ancora".

Il tecnico conclude con le condizioni della squadra: "Domenica faremo giocare Gragnoli in porta, se lo merita, con Caruso che non sta bene. Sicuramente giocheranno altri ragazzi che hanno giocato meno durante la stagione. Non ci saranno e Gerbino e Dellepiane perché erano diffidati e non ci sarà Botta che era squalificato. Cercheremo di far esordire qualche ragazzo giovane, che è sempre una buona cosa".