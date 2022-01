Ligorna, le parole di Roselli prima della sfida al Casale

Ritorna in campo il Ligorna dopo lo stop imposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e dopo il rinvio della sfida contro il Casale. Nel campo di casa i Biancoblù affronteranno il Fossano. Piemontesi al penultimo posto e reduci dal pari in trasferta contro il Chieri. Biancoblù invece desiderosi di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive prima della sosta.

Questo il commento di Mister Roselli sul momento della squadra: "Le cose stanno andando abbastanza bene. L’unico problema è relativo a ciò che è successo, ovvero il fatto che non si è giocato. Con alcune positività e qualche infortunato è normale che il tutto sia stato un po’ a singhiozzo. Mi sarebbe piaciuto di più allenare e giocare, ovviamente, per poter avere una valutazione più chiara e quindi migliore. Mi interessa prendere confidenza prima possibile per far sì che il gruppo diventi una squadra".