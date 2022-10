Il Ligorna ferma la corsa del Casale

"Loro hanno qualche arma in più" aveva detto mister Roselle alla vigilia della sfida tra il suo Ligorna e il Casale, ma a dire il vero oggi la differenza non si è vista e lo 0-0 con cui termina la gara è decisamente meritato, se non addirittura stretto per i genovesi.

La partita non regala in realtà molte emozioni, la squadra di casa non si abbassa, gioca alla pari e imbriglia l'avversario sfiorando anche la rete al 19' con Guerci che si supera su un calcio di punizione sporco di Donaggio. Al 37' ancora genovesi protagonisti con una ripartenza fulminante condotta da Silvestri con palla che finisce a Cericola ma il suo tiro viene respinto dal portiere avversario. Al 38' si fa vedere anche il Casale con Mesina che ci prova e sfiora il palo della porta difesa da Atzori.

Il grande rimpianto del Ligorna resta l'azione ad inizio ripresa con il tiro di Gualtieri, l'intervento non perfetto del portiere e la palla che scivola fino alla linea di porta ma prima di varcarla un difensore salva tutto. Il finale è infuocato con Tassotti espulso e insieme a lui viene allontanato anche il tecnico del Ligorna Roselli.

Finisce così 0-0 con il Ligorna che resta al nono posto con 10 punti a più tre sulla zona dei playout. Ad oggi sono quattro i risultati utili consecutivi dei genovesi che domenica sfidano il Chieri altra compagini di metà classifica.

Il tabellino della sfida

LIGORNA vs CASALE 0-0

LIGORNA: Atzori, Gualtieri, Scannapieco, Baciglaupo, Di Masi (80' Dellepiane), Damonte, Silvestri, Cericola (66' Brunozzi), Donaggio (90' Mancini), Tassotti, Garbarino A. A dispozione: Caruso, Lipani, Orlando, Mancini, Paggini, Dellepiane, Brunozzi, Gerbino, Maresca. Mister: Roselli.

CASALE: Guerci, Carbonieri, Rossi (68' Perez), Marchetti, Mesina, Rossini, Sparacello, Lacava (97' Florio), Nouri (87' Intinacelli), Simonetta, Giacchino (72' Diagne). A disposizione: Calzetta, D'Ancora, Perez, Barbagiovanni, Tobia, Gianola, Florio, Intinacelli, Diagne. Mister: Sesia.

ESPULSI: 79' Tassotti, 79' Roselli.

ARBITRO: Nuckchedy di Caltanissetta