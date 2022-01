Ligorna-Caronnese rinviata ancora una volta

Ligorna-Caronnese non s’ha da fare. La sfida valida per il girone A di Serie D non si giocherà nemmeno domenica alle 14,30, ultimo ed ennesimo spostamento dopo che il match del 19 dicembre scorso era stato rinviato per campo impraticabile a causa del ghiaccio. Quel giorno l’arbitro fischiò la fine dopo appena 10 minuti perché proprio era impossibile giocare. Così restano da disputare ottanta minuti che però stanno diventando molto complicati.

La prima decisione della LND era stata quella di dipustare il recupero proprio in questi giorni, ma visto che i campionati sono fermi, le due società si erano accordate per scendere in campo domenica alle 14,30 in modo da avere anche più tempo per preparare la gara. Oggi però è arrivato un altrio rinvio, comunicato dal Ligorna con una nota ufficiale. La partita tra i genovesi e la Caronnese non si giocherà quindi ed è ad oggi rinviata a data da destinarsi.