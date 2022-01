Ligorna-Caronnese si recupera il 16 gennaio

Domenica 16 gennaio, con il campionato di Serie D fermo a causa dell’impennata dei contagi da COVID-19, il Ligorna tornerà in campo per recuperare la sfida contro la Caronnese. A dicembre la partita, che doveva segnare l’esordio di Roselli sulla panchina dei genovesi, era stata fermata dopo appena 10 minuti a causa del campo ghiacciato. L’arbitro aveva provato a far scendere comunque in campo le squadre, anche se i giocatori già durante il riscaldamento avevano evidenziato una situazione del terreno di gioco davvero difficile.

La gara quindi si giocherà domenica 16 gennaio alle 14,30 e ripenderà dal momento in cui si era inerrotta. Quindi la partita durerà ottanta minuti più recupero.

Per il Ligorna deve essere la gara della riscossa, la neopromossa infatti arriva al match con ben tre sconfitte di fila accusate con Vado, Sanremese e Pont Donnaz, arrivate senza segnare nemmeno una rete. La striscia negativa ha riportato i genovesi alle soglie della zona playout con 18 punti, di fronte ci sarà la Caronnese che di punti ne ha 14 ma ha due gare da recuperare. Gli avversari sono reduci dal pari con il Sestri Levante e dalle sconfitte con Imperia e Borgosesia.