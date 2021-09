Ligorna, parte la campagna abbonamenti per la Serie D

Il campionato è alle porte e così comincia ufficialmente la campagna abbonamenti del Ligorna. Con il ritorno in Serie D, dopo la promozione della scorsa stagione, la società chiama a raccolta i propri tifosi per le sfide casalinghe, con esordio nella casa biancoblù previsto per domenica alle 15:00 contro il Saluzzo.

Il costo dell’abbonamento stagionale è di 150 €, un’offerta che permette di assistere a tutte le 19 sfide del campionato nazionale di Serie D con meno di 8 € a partita. Il legame con la squadra si costruirà tra le mura amiche, tutti i tesserati del Ligorna infatti potranno entrare allo stadio a titolo gratuito. Prima però dovranno ritirare la tessera nominale in segreteria.

La società del Presidente Saracco si appresta dunque a questa nuova avventura in cui, con una squadra composta quasi interamente da giocatori liguri, cercherà rappresentare al meglio l’identità del quartiere che rappresenta. La rosa messa a disposizione di Monteforte infatti ha un solo calciatore non ligure al suo interno, Gomes.

L’esordio stagionale del Ligorna in realtà è già andato in scena lo scorso fine settimane con il turno preliminare di Coppa Italia. Falsa partenza, perché alla fine è arrivata la sconfitta 3-1 con il Vado in trasferta. Ora però c’è subito voglia di rialzarsi, con i propri tifosi al fianco dopo tanto tempo. La campagna abbonamenti è partita: “Più siamo, più vinciamo” questo lo slogan per avere un’aarma in più nel difficile campionato di Serie D.