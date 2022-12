Ligorna, a gennaio cinque sfide per continuare a volare

La rincorsa ai playoff è pronta a ripartire in Serie D e il Ligorna, grazie al terzo posto in classifica, sarà una delle squadre che lotterà fino alla fine. I genovesi dopo il primo anno da neopromossi vissuto senza troppi patemi per la salvezza, nella seconda stagione sono diventati assoluti protagonisti e puntano a rimanere nel gotha del girone A.

Sampdoria-Ligorna 3-0: tris blucerchiato nell'ultima amichevole dell'anno

Roselli e i suoi ragazzi sono imbattuti da sei giornate ma devono guardarsi le spalle dalla concorrenza fin dalla prima giornata del 2023 quando l'8 gennaio scenderanno in campo contro il Chisola, penultimo in classifica ma avversario pericoloso visto che non perde da quattro gare di fila con due vittorie e due pareggi. Il calendario di gennaio proseguirà con il match contro l'Asti, squadra coinvolta nella lotta playoff, mentre domenica 22 l'avversario sarà la Castellanzese, attualmente undicesima ma con solo un punto di vantaggio sulla zona playout.

Il 25 gennaio ci sarà il primo turno infrasettimanale del 2023 e il Ligorna sfiderà il Derthona nono a quota 23 ad oggi. L'occasione ghiotta per i genovesi arriverà il 29 gennaio quando il calendario li metterà di fronte all'ultima in classifica, il Fossano che al momento non ha ancora vinto una gara sulle 18 disputate.