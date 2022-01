Il Ligorna saluta Prisco

E’un mercato di gennaio ricco di movimenti quello del Ligorna. La società genovese negli ultimi giorni ha messo a segno due colpi in entrata, un difensore e un attaccante, per regalare a Roselli nuove alternative in vista della seconda parte di stagione. I genovesi scenderanno in campo domenica per il recupero contro la Caronnese anche se il campionato di Serie D è ufficialmente fermo per l’impennata dei contagi da COVID-19.

L’ultima notizia di mercato è invece quella di un addio. Una nota della società biancoblu annuncia: “Si dividono le strade del Ligorna e di Armando Prisco, portiere classe 1997 cresciuto nel Genoa. L’estremo difensore ha vestito la casacca biancoblù nelle ultime due stagioni, conquistando anche l’Eccellenza quest’estate e il ritorno in Serie D, facendosi trovare sempre pronto anche quest’anno quando chiamato in causa”.

Il presidente Saracco saluta Prisco in modo molto particolare: “Ci tengo a ringraziarlo a nome di tutta la società. Un ragazzo sempre disponibile, umile e vero uomo squadra, un grande uomo prima che un grande portiere per cui le porte del Ligorna saranno sempre aperte”.