Ligorna-Bra 1-1: le parole di Donaggio, Scannapieco e Roselli

Il Ligorna pareggia contro il Bra dopo essere stato in svantaggio, la gara finisce 1-1 e non interrompe l'ottima marcia di entrambe le squadre con i liguri che restano terzi e i piemontesi a loro volta si confermano in zona playoff.

Il Ligorna strappa un punto contro il Bra

Questo il commento di Luca Donaggio dopo la gara "Sicuramente è stata una partita dura. Nel primo tempo abbiamo un po' sbagliato come atteggiamento. Nel secondo tempo ci siamo guardati negli spogliatoi e ci siamo detti di cambiare registro e l’abbiamo cambiato. Peccato per il campo che si è allagato se no avremmo potuto fare di più. Ci marchiamo questo punto per come si era messa la partita. Stiamo facendo un buon cammino, siamo in zona Playoff, se non è un buon cammino questo. Comunque noi lotteremo per avere sempre quel qualcosa in più".

Dopo la partita parla anche Paolo Scannapieco: "Partita molto equilibrata. Nel primo tempo siamo partiti meglio noi, poi loro hanno preso il possesso della palla e hanno fatto 20 minuti in cui ci hanno messo in difficoltà, e abbiamo subito anche goal. Poi nel secondo tempo siamo entrati da squadra vera che siamo e abbiamo meritato il pareggio. Ora dobbiamo fare più punti possibile per rimanere nella parte alta della classifica".

Infine il commento di Mister Roselli: "Sono una delle squadre più forti, con i giovani giusti e con molti giocatori di trent’anni. L’esperienza in questa categoria fa veramente la differenza. Nel primo tempo sono stati molto bravi ma onestamente nel secondo ci hanno sofferto e non poco. Credo che forse il pari ci stia anche un pochino stretto. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, soprattutto nel secondo tempo. Cosa ho cambiato all’intervallo? Abbiamo cambiato ciò che non riusciva nel primo. Già il loro allenatore è bravo, i giocatori sono bravi (ride, n.d.r.). Non lo dico per non dare loro un vantaggio".