Ligorna, Andrea Barbieri affianca Poggi nel settore giovanile

Il Ligorna continua a investire nel Settore Giovanile e nella Scuola Calcio. La società comunica infatti che ritorna a far parte della famiglia biancoblù Andrea Barbieri. La sua figura sarà quella di Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile al fianco di Guido Poggi.

Le prime parole di Andrea Barbieri

"Quella che provo in questo momento è una piacevolissima sensazione - afferma Barbieri - il Ligorna è una società in cui ritorno dopo esserne stato parte nel passato, ritrovando anche persone che negli anni sono rimaste».

"Ritrovo qui Stefano Ricci - continua Barbieri - al quale mi lega un rapporto di stima e amicizia. Così come ritrovo anche Guido Poggi con il quale ho condiviso quasi vent’anni di calcio". Infine, anche se non per importanza, una menzione sul Presidente Saracco: "La sua persona ha fatto sì che non ci pensassi un attimo a tornare in Biancoblù per dare una mano a tutta la società£.