Ligorna, il pari con l'Asti allunga la striscia positiva

Un punto a testa tra Ligorna e Asti. La sfida di oggi valida per la ventunesima giornata del girone A di Serie D finisce 0-0 con i padroni di casa che fanno la partita ma non riescono a sfruttare le occasioni. I genovesi grazie all'ottavo risultato utile consecutivo in campionato restano al terzo posto alle spalle di Sestri Levante e Sanremese e a più quattro sul Gozzano, ad oggi la prima eslcusa dai playoff promozione.

Ligorna-Asti 0-0, la cronaca

Parte meglio il Ligorna che al 15' ha la prima occasion della gara con Damonte che in mischia non trova la deviazione vincente, poco dopo è invece Di Masi a calciare alto dopo un'azione insistita. Nella seconda frazione si fa vedere anche l'Asti che in contropiede ci prova con Picone, ma Atzori è attento. Una piccola macchia biancorossa in una partita in cui i padroni di casa costruiscono molto più dell'avversario.

Prima della fine ci provano Abdelazim, palla parata dal portiere, e Donaggio due volte, la prima con sfera alta, la seconda disinnescata dall'estremo difensore avversario. A cinque minuti dal termine altra occasione per il Ligorna con Gualtieri che però ancora una volta non inquadra la porta di pochissimo.

Finisce con un pareggio e qualche rimpianto per il Ligorna che domenica prossima farà visita alla Castellanzese, squadra tosta capce di collezionare quattro risultati utili consecutivi.

Il tabellino di Ligorna-Asti 0-0

LIGORNA-ASTI 0-0

LIGORNA: Atzori, Gualtieri, Bacigalupo (87’ Mazamuto), Abdelazim, Di Masi, Damonte, Gulli, Dellepiane, Donaggio, Gerbino, Garbarino. A disposizione: Gragnoli, Lipani, Botta, Serra, Tassotti, Tancredi, Brunozzi, Maresca. Mister: Roselli.

ASTI: Brustolin, Ottone, Legal, Soumahoro (81’ Toma), Picone, Gomez, Sow, Venneri, Vergnano (74’ Tomella), Giacchino (79’ Insolito), Azizi. A disposizione: Cabella, Manicone, Celpica, Fioccardi, Pinto, Plado. Mister: Boschetto.

ARBITRO: Striamo di Salerno