Ligorna-Asti 0-0, Roselli: "Tanti episodi dubbi, ma ottima prestazione"

Il Ligorna impatta 0-0 contro l'Asti, un risultato che lascia l'amaro in bocca amister Roselli: "Immaginavo che sarebbe stata una partita tosta ma non immaginavo così tanto (sorride n.d.r). Loro hanno fatto una partita maschia, per usare un eufemismo. Quello ci sta e l’importante è essere corretti, anche se qualche volta non tanto. Ci sono stati episodi dubbi che non mi fanno essere felice. Ma sono felice per una delle migliori prestazioni del campionato da parte di questi ragazzi, che continuano a stupirmi. Al di là del risultato mi interessa vedere questi giocatori che meriterebbero di giocare ed entrare tutti. Sono ragazzi che non mollano mai. Ora quelli che giocano un po’ meno avranno più occasioni con le sfide infrasettimanali in arrivo".

Ligorna-Asti 0-0, le parole dei protagonisti

Questo il commento di Luca Dellepiane al termine della gara "Era la partita che mi aspettavo, come all’andata. Una partita veramente tosta. Sicuramente è un cammino positivo perché stiamo facendo bene. Ovviamente avremmo potuto portare a casa i tre punti e un po’ di amarezza c’è. Ma siamo felici e ora pensiamo già alla prossima contro la Castellanzese".

Le parole dei Matteo Gualtieri: "Oggi è stata una partita tosta come sapevamo. Anche loro hanno fatto il possibile in settimana per metterci in difficoltà. Partita molto dura, si è visto. Ne usciamo soddisfatti per la prestazione".

Infine parla anche Andrea Gulli: "Sapevamo che sarebbe stata una partita fisica. Ci eravamo preparati per questo. C’è solo un po’ di rammarico perché abbiamo avuto noi l’occasione per portarla a casa e poi l’arbitro secondo me non ha fischiato un rigore netto. Il ruolino di marcia soddisfa, dobbiamo continuare e cercare di vincerle tutte. Non dobbiamo accontentarci".