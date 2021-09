Ligorna, Aladje si presenta: "Sarà il mio anno"

L'attaccante Aladje arriva al Ligorna per essere ancora una volta protagonista in Serie D, campionato in cui ha segnato molto in carriera.

Il nome completo è Alberto Gomes de Pina, ma per tutti è Aladje. Attaccante potente nato in Guinea Bissau è il colpo per l’attacco del Ligorna di mister Monteforte che si appresta ad affrontare il campionato di Serie D. Gran fisico e non solo, il ventisettenne ha gol nelle gambe e arriva a Genova per dimostarlo dopo un periodo non troppo felice. “Ho passato qualche difficoltà con gli infortuni – spiega il giocatore ai canli ufficiali del club – ma ora sto bene e penso che questa potrà essere una ottima stagione per me”.

L’Italia è la sua casa da sempre, nelle giovanili ha vestito le maglie di Chievo Verona, Sassuolo e Padova, poi è scattato il personale giro d’Italia che lo ha portato a vestire ben undici maglie diverse: Follonica, Savona, San Donato, Ponsacco, Aprilia, Prato, Messina, Real Vicenza, Ischia, Delta Porto Tolle e Pro Vercelli. Tante esperienza che unite a quelle con le Nazionali giovanili del Portogallo, Under 20 e Under 21, lo rendono sicuramente un valore aggiunto per la categoria.

“Sono un attaccante che aiuta la squadra e ovviamente cerca di fare gol” così si definisce Aladje che di reti, soprattutto in Serie D, ne ha segnate tante: tre i campionati in cui è andato in doppia cifra con Ponsacco (14 gol), Savona (13) e Follonica Gavorrano (11). L'anno scorso ha giocato nel San Donato Tavernelle con cui ha conquistato anche l'accesso ai play off. Il centravanti potrebbe essere l’ariete perfetto per il tridente che sta disegnano in campo Monteforte in queste settimane.

A portarlo a Genova è stato “Il presidente che mi voleva già a dicembre, ma avevo un accordo con un’altra squadra e quindi sono arrivato poi durante l’estate” spiega il giocatore. Con un po' di ritardo, ma alla fine è arrivato e adesso Aladje è pronto ad essere il bomber del Ligorna.