Il Ligorna si assicura un ex Genoa Primavera

L'attacco del Ligorna si rifà il look e accoglie un nuovo giocatore che potrà essere utile al fianco del bomber Miracoli. La società ha annunciato così il nuovo acquisto: La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare che Giordano Conti sarà un giocatore biancazzurro anche nella stagione sportiva 2024/25. L’ariete genovese, classe 2002, arriva dalla Sanremese per rinforzare il reparto offensivo ligornino.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa fino alla Primavera, Conti arriva al Ligorna dopo tre stagioni tra i “grandi” che gli hanno permesso di maturare un’importante esperienza a dispetto della giovane età. L’attaccante genovese ha vestito le casacche di Siena, Sanremese, Piacenza e Sestri Levante tra Serie C e la Serie D, con le casacche di Siena, Sanremese, Piacenza e Sestri Levante.

Queste le parole di Giordano Conti: «Sono contentissimo di essere arrivato al Ligorna. Ho scelto questa società perché il Presidente, il Direttore e il Mister mi sono sembrati subito persone serie e sincere, cosa che per me è molto importante. Poi è una squadra che mi cerca da diversi anni e quindi finalmente ci siamo trovati. Alcuni compagni li conosco e sono miei amici mentre altri li ho incontrati solo in campo ma non vedo l'ora di conoscere tutti. L’obiettivo personale di questa stagione è quello di fare più goal possibili essendo sempre utile alla squadra. L’obiettivo della squadra sarà quello di vincere più partite possibili e io stesso voglio tornare a vincere dopo una stagione di alti e bassi».