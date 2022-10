Sammargheritese, che sfortuna: quattro traverse colpite nella sfida con il Levanto

La Sammargheritese impatta sul campo del Levanto 1-1 nel campionato di Promozione, girone B. Gli ospiti restano così terzi in classifica ma si allontanano sia dalla capolista Caperanese che dal Golfo Paradiso. Va però detto che nulla si può recriminare ai ragazzi di mister Giacobbe che vanno sotto al 29' colpiti dal rigore trasformato da Righetti, ma reagiscono subito al 33' con la rete del pari di Traverso.

Gli arancioni a quel punto attaccano per cercare il gol della rimonta, ma non riescono a trovare il colpo del ko perché si trovano davanti un ostacolo inaspettato: la sfortuna. Prima della fine del primo tempo Alaia e Costa colpiscono entrambi la traversa, ma non è finita qui.

Nella ripresa infatti il Levanto prova a tenere testa all'avversario ma per il pareggio deve ringraziare ancora una volta la Dea Bendata. La Sammargheritese infatti colpisce altre due traverse entrambe nella stessa azione. Moladori si fa spazio a sinistra e calcia con la sfera che impatta il legno, sul pallone si avventa Carbone che scarica il destro fermato ancora dalla traversa. Il gol non arriverà più in una gara davvero stregata per la squadra di Santa Margherita Ligure.