Riceviamo e pubblichiamo.

Io, essendo palermitano, trovo quasi naturale essere tifoso del Palermo, una città, la quinta d'Italia, uno stadio tra i primi in italia, che dovrebbe fare la serie A. La stessa cosa peso per una città, Genova, e una tifoseria storica come quella genoana, Genoa come Palermo ma anche Cagliari sono piazze, città, da serie A.

L'unica cosa bella del prossimo campionato, anche se di serie B, è confrontarsi con piazze storiche come appunto Genoa, Cagliari, Parma, Brescia, una sorta di seria A2. Ma sinceramente l'emozione più bella è assistere a Genoa-Palermo, due città di mare due città portuali due grandi città, che unisce il mare del nord Italia con quello dell'estremo sud.

Auguro ai tifosi genoani di fare un grande campionato assieme al mio Palermo ovviamente e di tornare in serie A assieme quanto prima, perché piazze come le nostre meritano solo e sempre la serie A. Chiudo con un forza Genoa e soprattutto forza Palermo, la mia città, la mia squadra, ma con rispetto per una tifoseria storico come quella del Genoa, un Genoa-Palermo per me vale molto di più di un Inter-Juve, sarò matto, ma io la penso così. Saluti alla Genova rossoblù.