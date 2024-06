Sampdoria, Leoni rinnova fino al 2027

Contratto rinnovato fino al 2027 per Giovanni Leoni. Lo ha comunicato in una nota la Sampdoria: "Per la soddisfazione di tutti - si legge - il difensore, 12 presenze e una rete con la nostra maglia, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027".

Il giovane calciatore (17 anni, è nato a Roma il 21 dicembre 2006) era stato riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro dopo l'ottima seconda parte di campionato nell'ultima stagione. Arrivato un po' in sordina a febbraio era stato subito gettato nella mischia nell'emergenza ed è presto diventato uno dei punti di forza della squadra di Pirlo.

Leoni rimane comunque un pezzo pregiato anche sul mercato, sulle sue tracce ci sarebbero infatti Torino, Juventus, Inter, Napoli e Tottenham. Bisognerà capire se la società vorrà tenerlo o se invece proverà a fare cassa per poi investire il 'tesoretto' sul mercato, per allestire una formazione competitiva in vista del prossimo campionato. Ad ogni modo non è nemmeno esclusa l'ipotesi di una cessione con il giocatore che rimarrebbe comunque in rosa in prestito.

