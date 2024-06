Sampdoria: ufficiale il riscatto di Leoni, ma il Torino è sulle sue tracce

Giovanni Leoni è ufficialmente un calciatore della Sampdoria. La società ha infatti comunicato di aver esercitato con il Padova il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo.

Il giovane difensore (17 anni, è nato a Roma il 21 dicembre 2006) è presto diventato uno dei punti di forza della squadra di Pirlo nell'ultimo campionato di Serie B. Arrivato un po' in sordina a febbraio è stato subito gettato nella mischia nell'emergenza e ha saputo ritagliarsi uno spazio da protagonista con ottime prestazioni. Alla fine ha collezionato 12 presenze e segnato anche un goal (contro il Palermo in campionato, partita poi finita 2-2) attirando l'attenzione di diverse formazioni di Serie A.

Al momento la Sampdoria lo ha riscattato per 1,5 milioni, ma rimane alto l'interesse del Torino, che potrebbe mettere sul piatto una cifra importante per acquistarlo (magari con l'opportunità di lasciarlo ancora un anno a Genova in prestito). Bisognerà capire se la società vorrà tenerlo o se invece proverà a fare cassa per poi investire il 'tesoretto' sul mercato, per allestire una formazione competitiva in vista del prossimo campionato. Nel frattempo sono attese notizie ufficiali anche per il nuovo direttore sportivo, Pietro Accardi che arriva dall'Empoli.

