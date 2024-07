Cosa manca per l'arrivo di Leo Roman al Genoa

Il prossimo portiere del Genoa sarà con ogni probabilità lo spagnolo Leo Roman. I guanti rossoblu finiranno così di nuovo ad un iberico dopo l'esperienza con Martinez, ormai ex guardiano dei pali finito all'Inter in un'operazione che ha fruttato al Grifone circa 15 milioni di euro. Il tesoretto non verrà tutto reinvestito per l'estremo difensore, con il Maiorca infatti la trattativa per Roman è impostata su 4 milioni di euro di offerta a cui aggiungere 2,5 milioni circa di bonus.

Leo Roman ha già detto sì, è pronto a volare a Genova lasciando la Spagna nonostante gli interessamenti in Liga di almeno tre club, concorrenza battuta dal Grifone. Il portiere, dopo l'ottimo campionato con l'Oviedo nella Serie B del suo Paese, vuole giocare e nel suo attuale club questa possibilità gli è preclusa da Rajkovic, titolare designato anche per la prossima stagione.

Leo Roman al Genoa, i dettagli dell'affare

Il Maiorca non frappone grossi ostacoli, sa che nessuno è pronto a pagare la clausola rescissoria da 10 milioni, e con i circa 7 che arriveranno da Leo Roman darà l'assalto a Kouamé della Fiorenitna. Cosa manca quindi per il passaggio del portiere al Genoa? Al momento, secondo i media spagnoli, il club iberico sta cercando di inserire una percentuale per la futura vendita del 24enne nell'affare. Se ne sta discutendo, ma la sensazione è che sia un dettaglio da sistemare insieme, non un ostacolo che possa far saltare la trattativa.

Leo Roman sarà quindi il prossimo portiere del Genoa, i dirigenti rossoblu lo hanno osservato per mesi e alla fine hanno affondato il colpo. Lo spagnolo ha battuto la concorrenza di Kotarski, trattato a lungo dal Grifone ma il Paok ha sempre tenuto alto il muro dei 10 milioni prendendo anche tempo per non perdere il numero uno in vista dei preliminari di Champions League. In prima battuta nella lista c'è stato anche Zion Suzuki ma le richieste del St Truiden sono sembrate subito molto alte, infatti è di ieri la notizia del suo acquisto da parte del Parma per 10 milioni tra parte fissa e bonus.