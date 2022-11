Verso Legnano-Ligorna, Roselli: "Strano vederli in quella posizione"

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano

Sfida esterna per il Ligorna, impegnato domenica allo Stadio Mari contro il Legnano nel Girone A di Serie D. Da un lato i Biancoblù, terzi in classifica, sono reduci dalla vittoria contro la Fezzanese e dalla sconfitta contro il Sestri Levante, entrambi derby liguri. Dall’altro i Lilla, attualmente tredicesimi, sono reduci dalla sconfitta contro il Chieri e dal pari contro il Casale.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Sinceramente è strano che il Legnano sia in questa posizione di classifica. Era una delle favorite ma è rimasta indietro. Ha dei giocatori di grande qualità, soprattutto davanti, dove sono molto veloci. Bisogna stare attenti perché è una squadra forte da affrontare nel modo giusto se no rischiamo grosso".

Qui, infine, un commento sulla condizione della squadra: "Stiamo bene. Ci sono alcuni giocatori che stanno facendo fatica a rientrare, come Brunozzi e Gulli su tutti, così come anche Garbarino. Per il resto ci siamo".