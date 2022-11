Al Ligorna manca solo il gol contro il Legnano

Secondo risultato utile di fila per il Ligorna che dopo il successo sulla Fezzanese esce dal campo del Legnano con un ottimo pareggio. Finisce 0-0 e per i genovesi ci sono anche parecchi rimpianti per le quattro occasioni da gol sprecate.

La rete però non arriva e così il Legnano riesce a bloccare i ragazzi di Roselli che si rammaricano soprattutto per l'occasione che Gerbino non sfrutta dopo essere stato ben imbeccato dal tandem Cericola-Donaggio. Nel finale però i genovesi devono anche difendersi perché viene espulso Silvestre che lascia così i suoi in dieci.

La classifica continua comunque a sorridere, il Ligorna infatti resta terzo a 26 punti e in piena zona playoff. Domenica prossima la sfida contro il Bra è un vero e proprio scontro diretto visto che i piemontesi sono quinti a quota 25.

Il tabellino di Legnano-Ligorna 0-0

LEGNANO vs LIGORNA 0-0

LEGNANO: Ravanelli, Talarico, Silvestre, Donnarumma, Arpino, Zeroli, Kone M. (81' Cosentino), Vernocchi, Forte (67' Banfi), Kone O., Rocco (89' Romano). A disposizione: Pallavicini, Pagani, Barbui, Losio, Benedetti, Basso Serati. Mister: Antonio.

LIGORNA: Atzori, Tassotti (85' Casagrande), Scannapieco (94' Serra), Botta (67' Gualtieri), Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Dellepiane, Cericola, Donaggio, Gerbino (81' Mancini). A disposizione: Caruso, Lipani, Mancuso, Garbarino, Maresca. Mister: Roselli.

ESPULSO: 80' Silvestre

ARBITRO: Zangara di Catanzaro