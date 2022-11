Legnano-Ligorna 0-0, Roselli: "Una delle nostre migliori prestazioni"

Alla vigilia del match Roselli aveva avvertito che il Legnano era un'ottima squadra e che la classifica nel loro caso era bugiardo. Così lo 0-0 di ieri del Ligorna è sicuramente una buona notizia per il tecnico che con i genovesi è terzo in classifica in Serie D. Le sue parole nel post gara non lasciano dubbi sulla soddisfazione del mister: "E' una delle nostre migliori prestazioni fin qui in campionato. Nonostante un manto erboso un po’ particolare abbiamo fatto una grande partita. Ci è mancata purtroppo la stoccata in tre o quattro azioni clamorose. Loro sono davvero una buona squadra, con molti giocatori pericolosi, soprattutto davanti. Sono contento di come hanno approcciato la sfida i ragazzi. Delle volte si vince facendo molto meno e giocando peggio, altre volte non si vince facendo ottime prestazioni. Sono contento perché i ragazzi hanno dato tutto preparando bene la partita".

Un punto che fa classifica e morale, sicuramente un ottimo risultato in vista del match contro il Bra, una supersfida che potrebbe proiettare il Ligorna ancora più in alto.