Sestri Levante corsaro a Legnano

Il Sestri Levante batte il Legnano in trasferta 1-0 e riscatta la sconfitta all'esordio 2-1 contro la Sanremese. I liguri hanno la meglio allo stadio Mari grazie ad un gol di Pane al 27' del primo tempo, rete arrivata sugli sviluppi di un corner con il capitano che batte Ravarelli trovando il tempo giusto per la deviazione. La prima frazione era in realtà partita con un brivido per gli ospiti con il colpo di testa di Arpino finito di poco alto. I corsari poco prima del duplice fischio hanno anche l'occasione per il raddoppio ma Parlanti si divora la pallla che poteva valere il 2-0.

Nella ripresa il pressing del Legnano si fa sempre più intenso ma il Sestri Levante non si scompone sui tentativi nei primi quindici minuti di Forte, tre nel giro di poco tempo. La grande occasione per il pareggio arriva quando Kone ha la possibilità di servire i meglio piazzati Forte e Romano ma invece spreca e Anacoura si salva. Così nel finale i liguri controllano le sfuriate dei padroni di casa, senza rischiare più di tanto. I primi tre punti della stagione sono stati messi a referto su uno dei campi più difficili della stagione.