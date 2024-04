Lecco-Sampdoria, probabili formazioni: assenze pesanti. Le scelte di Pirlo

Dopo il pareggio casalingo contro il Como è già tempo di tornare in campo. Mercoledì 1° maggio, alle ore 18, si gioca Lecco-Sampdoria, imperativo tre punti per i blucerchiati contro una formazione matematicamente retrocessa in Serie C, anche se Pirlo deve fare i conti con tre assenze pesanti in una sfida fondamentale per lanciare la volata playoff. Borini, Depaoli ed Esposito sono infatti squalificati, buone notizie invece da De Luca, tornato a lavorare con il gruppo dopo l'infortunio.

Lecco-Sampdoria, le scelte di Pirlo

La buona notizia è il possibile recupero di De Luca, tornato a lavorare con il gruppo. Quella cattiva è che mancheranno Depaoli, Borini ed Esposito e l'attacco andrà reinventato. Pirlo dovrebbe schierare Stankovic tra i pali e poi la difesa a tre con Piccini, Gonzalez e Gonzalez. A centrocampo Kasami, Yepes e Darboe con Murru e Stojanovic sugli esterni. In attacco due tra Alvarez, Verre e Pedrola con lo spagnolo che potrebbe non avere ancora i 90 minuti sulle gambe e subentrare a gara iniziata. Assenti anche Girelli, Barreca e Askildsen, infortunati.

Lecco-Sampdoria, le scelte di Malgrati

Lecco ultimo e matematicamente retrocesso. A livello di formazione Malgrati recupera Celjak e Lepore in difesa, reparto completato da BianconI e Caporale davanti al portiere Melgrati. Centrocampo collaudato con Ionita, Degli Innocenti e Sersanti mentre il tridente offensivo sarà formato da Crociata, Novakovich e Buso. Rimane infatti in dubbio Inglese.

Lecco-Sampdoria, le probabili formazioni

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso. All. Malgrati.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Darboe, Yepes, Kasami, Murru; Verre, Alvarez. All. Pirlo.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Calcio d'inizio: mercoledì 1 maggio, ore 18:00.

Dove vedere Lecco-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

