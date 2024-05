Lecco-Sampdoria 0-1: zampata di De Luca, playoff più vicini

La zampata di De Luca regala tre punti pesantissimi alla Sampdoria. Gara agraria, brutta a tratti e nervosa contro un Lecco retrocesso ma mai domo. Tanti errori e poche emozioni nella prima frazione di gioco, con i padroni di casa arrembanti in avvio, poi nella ripresa squillo di Alvarez ed episodio decisivo al 72' quando Lepore commette un brutto fallo su Pedrola e viene espulso. Assedio finale e goal da tre punti che arriva all'81'. Lo spagnolo semina il panico e serve l'assist, il cigno insacca in mischia e regala il successo a Pirlo: blucerchiati che scavalcano il Brescia al settimo posto e allungano sulle inseguitrici portandosi a +3 su Sudtirol e Reggiana, +4 su Cosenza, Pisa e Cittadella. Due gare al termine: Reggiana e Catanzaro, ultimi ostacoli verso gli spareggi promozione.

Lecco-Sampdoria 0-1, la cronaca

Parte meglio il Lecco che nei primi dieci minuti calcia due volte a lato con Bianconi e Sersanti, poi alto al 14' con Caporale. Reazione blucerchiata con un diagonale di Murru parato dal portiere, la Samp prende in mano le redini del gioco, ma fatica a costruire su un campo sintetico e inzuppato, tanti gli errori di imprecisione e poche le occasioni. Da segnalare al 33' un sinistro di Yepes deviato, ma in posizione di fuorigioco, e un destro di Buso fuori misura al 39'.

Cambio all'intervallo per Pirlo che toglie uno spento Kasami per fare spazio a Benedetti, poco dopo Giordano rileva Murru acciaccato. Primo squillo della Samp al 54' con un destro dalla distanza di Alvarez che sfiora l'incrocio, replica del Lecco al 59' con Stankovic che si oppone d'istinto e salva il risultato su un tocco sotto misura di Inglese. Ancora cambi e nuovo attacco dal 63': fuori Verre e Alvarez, poco incisivi, per Pedrola e De Luca. Subito una buona combinazione tra i due con flipper in area e palla poi spazzata via dalla difesa. Episodio chiave al 72': intervento con la gamba altissima di Lepore sul ginocchio di Pedrola, l'arbitro prima ammonisce il giocatore del Lecco, poi richiamato dal var estrae il cartellino rosso. Assedio finale con Ghilardi che di testa sfiora la traversa al 76', poi spacca la gara De Luca all'81': calcio d'angolo, palla a Pedrola che semina il panico, cross basso nel traffico e 'il cigno' trova la zampata vincente che fa esplodere di gioia la Sud in trasferta. Brivido all'85' con un destro dal limite di Crociata che sfiora la traversa, nel recupero tripla occasione per Yepes, Stojanovic e Ntanda al 91', il giovane Belga prova il tiro a giro anche al 93' senza fortuna, poco male. Arriva il triplice fischio, arrivano tre punti fondamentali per la corsa ai playoff.

Lecco-Sampdoria 0-1, gli highlights

In attesa del video ufficiale.

Lecco-Sampdoria 0-1, il tabellino

Reti: 81' De Luca

Lecco (4-3-3): Melgrati 6.5; Caporale 6, Bianconi 6, Celjak 6, Lepore 4; Sersanti 6, Degli Innocenti 6 (66' Crociata 5.5), Ionita 5.5 (77' Lemmens sv); Buso 5.5 (77' Lunetta sv), Parigini 5.5 (66' Guglielmotti 6), Novakovich 5 (55' Inglese 5). Allenatore: Malgrati.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6.5; Leoni 6, Ghilardi 6.5, Gonzalez 6.5; Stojanovic 6.5, Kasami 5 (46' Benedetti 6), Yepes 6, Ricci 5.5 (77' Ntanda 6), Murru 5.5 (52' Giordano 6); Verre 4.5 (63' Pedrola 7), Alvarez 5+ (63' De Luca 7). All. Pirlo.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Note: ammoniti Ricci, Degli Innocenti, Crociata. Al 72' espulso Lepore.