Lecce-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Baroni e Stankovic

La sconfitta casalinga contro la Cremonese ha definitivamente chiuso le porte alle speranze di rimonta in chiave salvezza, solo la matematica tiene in vita la Sampdoria, che domenica 16 aprile alle ore 12:30 scenderà in campo allo stadio Via del Mare per sfidare il Lecce. Gabbiadini e compagni sono scivolati all'ultimo posto in classifica con 15 punti, -11 dallo Spezia quartultimo in classifica e -12 dai salentini che arrivano da sei sconfitte consecutive. A questi problemi si aggiungono le note vicende societarie con nuove voci sul manager Alessandro Barnaba che, come noto, rimane interessato alla società, ma a determinate condizioni. Le scelte di Stankovic e Baroni per la partita.

Lecce-Sampdoria, le scelte di Baroni

L'ex Falcone in porta e difesa a quattro con Baschirotto e Umtiti centrali, Gendrey e Gallo sugli esterni. A centrocampo Gonzalez, Hjulmand (in vantaggio su Maleh) e Blin mentre in attacco ballottaggio tra Ceesay e Colombo e reparto completato da Di Francesco e Strefezza.

Lecce-Sampdoria, le scelte di Stankovic

In porta Ravaglia rimane in vantaggio su Turk, per quello che riguarda la difesa Stankovic conta di recuperare Zanoli, non al meglio, per schierarlo con Nuytinck e Amione. A centrocampo la qualità di Winks e la quantità di Rincon con Leris e Augello (acciaccato, l'alternativa è Murru) sugli esterni. In attacco i soliti Cuisance e Djuricic a supporto di Gabbiadini.

Lecce-Sampdoria, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia: Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All. Stankovic.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Calcio d'inizio: domenica 16 aprile 2023, ore 12:30

Dove vedere Lecce-Sampdoria in diretta TV e streaming. Dazn e Sky.