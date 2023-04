Lecce-Sampdoria 1-1: Jesé acciuffa il pareggio

La Sampdoria torna con un punto tutto sommato meritato dalla trasferta del Via del Mare, un pareggio che serve a poco perché Gabbiadini e compagni rimangono all'ultimo posto in classifica a distanza siderale dalla zona salvezza. Nel primo tempo il Lecce parte forte e dopo alcuni tentativi di Umtiti, Oudin e Di Francesco passa in vantaggio con Ceesay al 31' e si divora il raddoppio con Gallo al 45'. Nella ripresa Stankovic cambia quattro giocatori e la squadra reagisce trovando il pareggio al 74' con Jesé che dialoga bene con Gabbiadini e trova il primo goal con la maglia blucerchiata. Nel finale un goal annullato a Di Francesco per fuorigioco e occasioni per vincerla che capitano a Colombo da una parte e Cuisance dall'altra.

Lecce-Sampdoria 1-1, le pagelle:

Lecce-Sampdoria 1-1, la cronaca

Parte forze il Lecce che tra 2' e 6' ci prova prima con Umtiti di testa e poi con Oudin da fuori, ma la mira è sballata. Scarsa reazione dei blucerchiati e al 17' sono ancora i salentini a rendersi pericolosissimi: Oudin scappa via, Ravaglia respinge e la palla arriva a Blin che calcia, salva Amione, tap-in respinto con un miracolo da Ravaglia e poi ancora Oudin sul fondo. Il portiere della Samp è ancora decisivo tra 26' e 28' con due ottime parate su Di Francesco in uscita bassa e Ceesay, ma al 31' deve capitolare su una bella azione manovrata dei padroni di casa che si conclude con la rete del gambiano. 1-0 Lecce e timida reazione nel finale con i tiri di Rincon e Winks murati dalla difesa, il risultato non cambia fino all'intervallo anche grazie a un errore clamoroso di Gallo in un contropiede veloce della formazione di Baroni al 45'.

Nella ripresa Stankovic rivoluziona tutto con quattro cambi, fuori Lammers, Djuricic, Nuytinck e Zanoli per inserire Jesé, Sabiri, Murillo e Cuisance. La Sampdoria alza il baricentro e si rende pericolosa per la prima volta al 56' con una punizione di Sabiri che esce di pochissimo. La gara si innervosisce e le occasioni latitano fino al 74' quando Jesé pareggia chiudendo nel migliore dei modi un delizioso triangolo con Gabbiadini. Il tecnico serbo getta nella mischia anche Quagliarella, Murillo al 78' salva su Ceesay, l'arbitro annulla un goal a Di Francesco per fuorigioco all'82', Ravaglia dice no a Colombo all'85' e all'89' Cuisance sfiora il ribaltone con un tiro spiovente che sfiora la traversa su sviluppi di calcio d'angolo. Finisce così, con un pareggio che serve a poco per la classifica, ma che può comunque aiutare il morale.

Tabellino e voti Lecce-Sampdoria 1-1

Reti: 31' Ceesay, 74' Jesé

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (90' Romagnoli sv), Baschirotto 6.5, Umtiti 6, Gallo 6; Blin 6 (81' Gonzalez sv), Hjulmand 6.5, Oudin 6.5 (72' Maleh 6); Strefezza 6.5 (90' Banda sv), Ceesay 7 (81' Colombo 6), Di Francesco 6. All. Baroni.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia 6.5; Zanoli 5 (46' Cuisance 6), Nuytinck 5 (46' Murillo 6.5), Amione 6; Leris 5.5, Rincon 6, Winks 6, Augello 6; Djuricic 4.5 (46' Sabiri 6); Lammers 4.5 (46' Jesé 6.5), Gabbiadini 6+ (75' Quagliarella). All. Stankovic.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: ammoniti Leris, Di Francesco, Rincon, Augello, Sabiri.