Lecce-Sampdoria 1-1, le pagelle: Ravaglia si riscatta, Jesé regala una perla

Pareggio 1-1 per la Sampdoria al Via del Mare di Lecce. La squadra di Stankovic riscatta parzialmente la sconfitta contro la Cremonese, ma rimane all'ultimo posto in classifica a distanza siderale dalla zona salvezza. Nel primo tempo il Lecce parte forte e dopo alcuni tentativi di Umtiti, Oudin e Di Francesco (bravissimo Ravaglia in più di una circostanza) passa in vantaggio con Ceesay al 31' e si divora il raddoppio con Gallo al 45'.

Nella ripresa Stankovic cambia quattro giocatori e la squadra reagisce trovando il pareggio al 74' con Jesé che dialoga bene con Gabbiadini e trova il primo goal con la maglia blucerchiata. Nel finale un goal annullato a Di Francesco per fuorigioco e occasioni per vincerla che capitano a Colombo da una parte e Cuisance dall'altra.

