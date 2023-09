Verso Lecce-Genoa, cinque assenti al Via del Mare

Il Genoa viaggia veloce verso la trasferta di Lecce che venerdì alle 20,45 lo vedrà opposto alla grande sorpresa di inizio stagione. Gilardino, che ha già ingabbiato la Lazio, vincendo all'Olimpico, e il Napoli, dominato per oltre un'ora, proverà a fermare anche la corsa degli uomini di D'Aversa, allenatore che sta sfruttando nel migliore dei modi la sua occasione di rilancio con la rosa più giovane e meno costosa dell'intera serie A.

Lecce-Genoa, infortunati e squalificati

Le due squadre sono in un eccellente periodo di forma, ma non potranno schierarsi con la migliore delle formazioni possibili. Nel Grifone non ci saranno ancora il difensore Vogliacco e il fantasista Messias, entrambi ai box ormai da tempo. I due giocatori non sono ancora pronti, non voleranno a Lecce, ma stanno migliorando e potrebbero tornare a disposizione con l'Udinese a inizio ottobre.

Tripla assenza per il Lecce che non potrà contare su due difensori centrali, Dermaku e Baschirotto con il gigante della retroguardia salentina che è stato squalificato dal giudice sportivo dopo l'espulsione della scorsa giornata. Poche scelte per D'Aversa che schiererà vicino all'ex Borussia Dortmund Pongracic, Blin. Nell'allenamento odierno si è fermato anche Banda per un infortunio muscolare che quasi certamente gli farà saltare il prossimo match

Lecce-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

In tema di formazioni è possibile che Gilardino confermi il 4-4-2 visto con il Napoli con Sabelli centrocampista di destra e alle spalle De Winter, ottimo il suo esordio sabato scorso. L'alternativa è il 4-3-2-1 ma Malinovskyi non è al meglio e così potrebbe non avere la verve giusta per accompagnare Retegui e Gudmundsson in attacco. Buone notizie a sinistra dove torna Vasquez che si gioca la maglia con Martin.

Squalificati e infortunati a parte, è molto probabile che D'Aversa confermi la formazione che così bene ha fatto negli ultimi tempi con in attacco il bomber Krstovic al centro del tridente completato dal funambolico Almqvist e uno tra Strefezza e Sansone che dovranno sostituire Banda