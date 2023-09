Lecce-Genoa 1-0: il cuore non basta, il Grifone in dieci cade al Via del Mare

Corre, suda, lotta ma alla fine il Genoa si deve arrendere al Lecce. Il Grifone inizia ribadendo colpo su colpo di fronte a una delle squadre più in forma della serie A, poi al 35' Martin si fa espellere raccogliendo due ammonizioni nel giro di trenta minuti e la partita cambia. La formazione di Gilardino blinda la porta alzando un muro che i salentini non riescono ad abbattere fino all'83' quando una deviazione di Frendrup su tiro di Oudin mette fuori causa un non perfetto Martinez.

Lecce-Genoa 1-0, la cronaca

Nessuna cambio nel Genoa, Gilardino si affida all'undici che ha pareggiato con il Napoli, Martin vince il ballottaggio con Vasquez a sinistra mentre a destra c'è la conferma per De Winter che però dopo appena sette minuti si prende l'ammonizione per una trattenuta su Strefezza. La gara parte con i salentini subito molto intraprendenti e il Grifone impegnato a prendere le misure. Poco dopo "giallo" anche per il terzino sinistro spagnolo rossoblu che si allaccia con Almqvist ai venti metri. La pressione dei padroni di casa aumenta e gli ospiti vanno in difficoltà sugli esterni ma per due volte il centravanti Krstovic non trova il giusto impatto con il pallone. Dopo la sfuriata iniziale, il Lecce scende di colpi e il Genoa riesce ad avanzare il baricentro e a riequilibrare la disputa per il controllo del campo.

Al 21' prima grande occasione del match, Gallo da sinistra fa partire un traversone perfetto che finisce sulla testa di Krstovic, ma l'attaccante alza troppo la mira e non inquadra la porta, stessa sorte per il pallone calciato dal limite proprio dal montenegrino appena un minuto dopo. Due fiammate a cui segue una lunga fase a ritmi bassi in cui non succede nulla di rilevante fino al 33' quando è il a farsi vedere con un gran pallone filtrante di De Winter per Gudmundsson che entra in area ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Touba. Al 35' l'episodio che cambia la gara, Almqvist salta di nuovo Martin che lo abbatte sulla linea laterale, per l'arbitro è seconda ammonizione e il Genoa resta in dieci, proprio sulla punizione per quel fallo Krstovic incorna di testa e la palla sbatte sull'esterno della rete. Gilardino opta per non cambiare subito e così arretra Frendrup sulla linea dei difensori e spedisce Gudmundsson davanti a lui a sinistra, mossa che disinnesca fino alla fine del tempo le avanzate del Lecce.

Nella ripresa Gilardino sostituisce De Winter, già ammonito, con Vasquez formando così un 4-4-1-1 in cui Sabelli scala sulla destra in difesa e Gudmundsson si sposta definitivamente sull'esterno lasciando Retegui da solo in attacco. Al 50' è il solito Almqvist a farsi vedere con un sinistro che, forse deviato da Vasquez, termina a lato di poco. Come nel primo tempo il Genoa prima studia e poi prova ad uscire allo scoperto con il tiro al 57' di Badelj che però è troppo debole e viene parato a terra da Badelj. Al 61' mischia in area rossoblu con Krstovic, sempre lui, che ci prova con una rovesciata fuori di pochissimo, sarebbe stato il gol dell'anno. Il Genoa tiene bene il campo, concede qualche sgroppata ad Almqvist e poco altro, al 70' poi prova anche la sortita offensiva con Gudmundsson che fa tutto da solo ma non trova la porta. D'Aversa le prova tutte, inserisce praticamente tutto l'arsenale offensivo a sua disposizione e alla fine sfonda. E' il minuto 83' quando Oudin, proprio uno dei nuovi entrati, calcia da fuori, Frendrup devia il pallone che mette fuori causa un Martinez non esente da colpe. Il Genoa in dieci e sotto di una rete prova a lanciarsi in attacco, ma il tempo scarseggia così come le energie e così alla fine a festeggiare è il Lecce, per una notte secondo in classifica.

Lecce-Genoa 1-0, il tabellino

Reti: 83' Oudin

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 6, Touba 6, Gallo 6,5 (60' Dorgu 6,5); Rafia 5,5 (60' Oudin 7), Ramadani 6, Kaba 6 (79' Sansone); Almqvist 6,5, Krstovic 7 (87' Blin s.v.), Strefezza 6 (79' Piccoli s.v.).

GENOA (4-4-2): Martinez 5,5; De Winter 6 (46' Vasquez 7), Bani 6, Dragusin 5,5, Martin 5; Sabelli 6,5 (89' Malinovskyi s.v.) Strootman 6 (89' PUscas), Badelj 6,5 (Hefti s.v.), Frendrup 6; Gudmundsson 6,5; Retegui 6 (76' Ekuban s.v.).

Arbitro: Rapuano di Benevento

Note: ammoniti: De Winter, Almqvist, Touba, Espulso al 35' Martin per doppia ammonizione.