Le bandiere esistono ancora, Avellino resta alla Lavagnese

La Lavagnese e Giacomo Avellino continuano insieme, un ritornello non nuovo dalle parti di Lavagna visto che il giocatore l'anno prossimo giocherà la quindicesima stagione in maglia bianconera. Un legame fortissimo che probabilmente, e purtroppo, solo nel calcio dilettantistico ormai si riesce a trovare. La bandiera sventola ancora alta quindi e resterà al suo posto anche nel prossimo campionato di Serie D con la promozione arrivata a giugno tramite i play off dopo un solo anno di Eccellenza, una cavalcata in cui Avellino è stato assoluto protagonista ovviamente.

La società ha annunciato la permanenza del giocatore con una nota ufficiale: "Dopo tre addii importanti e un nuovo acquisto, la prima riconferma non poteva che arrivare da lui, il Capitano, l'uomo che ha infranto quasi tutti i record bianconeri, Giacomo Avellino!

Per la 15^ stagione consecutiva "Jack" guiderà infatti la rosa a disposizione di mister Ruvo e dopo aver vestito in 441 gare la casacca bianconera e aver segnato 59 reti, tenterà l'assalto ai 67 gol di "Bomba" Croci.

Grazie Giacomo per aver deciso di essere la bandiera di questa società indossando la nostra fascia in ogni categoria"